VIDÉO - "Regarde ça" : comment un morceau de la navette spatiale Challenger a été retrouvé

C'est un jour que la Nasa n'a jamais oublié. Le 28 janvier 1986, "Challenger" décolle de Cap Canaveral (Floride). En plus de six astronautes, l'équipage contient la première passagère non professionnelle. C'est d'abord un moment de joie lorsque la navette s'arrache du sol. Mais quelques secondes plus tard, elle explose.