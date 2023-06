VIDÉO - 40 jours sous plus de 40°C : une expérience extrême dans le désert d'Arabie saoudite

Ils n'ont jamais été aussi heureux de voir une route. La fin du sable et de la fournaise. La fin d'une aventure commencée il y a six mois. Dix hommes et dix femmes qui se sont confrontés aux climats les plus difficiles de la planète. La chaleur humide, le froid polaire et cette fois-ci, l'un des déserts les plus arides au monde, celui du Néfoud, en Arabie Saoudite.