VIDÉO - Objectif Lune : les images du lancement réussi de la fusée Vulcan Centaur

Objectif Lune. La fusée Vulcan Centaur du groupe industriel ULA, qui regroupe les géants mondiaux Boeing et Lockheed Martin, a décollé de Cap Canaveral, en Floride, lundi 8 janvier. L'engin spatial s'est arraché du sol à 2h18 locales (8h18, heure française), avec à son bord le premier appareil américain devant tenter de se poser sur la Lune depuis plus de 50 ans.

Un prélude au programme Artémis

Environ 50 minutes après le décollage, Peregrine doit se séparer de la fusée. Astrobotic mettra alors l'appareil sous tension et tentera d'établir la communication. Si tout se déroule comme prévu, l'alunisseur continuera ensuite sa route vers la Lune. Une fois en orbite lunaire, la sonde y attendra que les conditions d'éclairage soient réunies pour tenter de se poser. Le lieu d'atterrissage visé est situé sur la face visible, près de mystérieux dômes formés par de la lave que les scientifiques peinent à expliquer. Grâce aux instruments expédiés, la Nasa doit y étudier la composition de la surface lunaire, ainsi que les radiations.

Si la Nasa n'est que passagère pour cette mission, cette dernière n'en représente pas moins une étape majeure pour l'agence spatiale américaine, qui cherche à encourager le développement d'une économie lunaire. L'agence spatiale américaine a ainsi passé contrat avec plusieurs entreprises, dont Astrobotic, pour l'envoi de matériel scientifique sur la Lune. Une autre entreprise sélectionnée, Intuitive Machines, doit également décoller pour le satellite naturel de la Terre mi-février avec une fusée de SpaceX.

Cette nouvelle stratégie doit permettre à la Nasa "de faire le voyage plus souvent, plus rapidement et pour moins cher", a expliqué Joel Kearns, haut responsable au sein de l'agence spatiale américaine, afin de permettre de renvoyer des astronautes sur la Lune. Un retour qu'elle prévoit avec son programme Artémis.