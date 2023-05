VIDÉO - Opération escargots : pourquoi les Français sont appelés à les prendre en photo

L'Opération escargots est lancée ! Le principe ? Prendre des photos d'escargots afin d'alimenter les bases de données des scientifiques. L'objectif est de mieux connaitre et protéger ces gastéropodes, touchés de plein fouet par le changement climatique. Sur les 691 espèces recen­sées, un tiers n’est présente nulle part ailleurs qu'en France, et 11% d'entre elles sont mena­cées.

L'opération a été initiée par le Muséum National d'Histoire Naturelle, l'Office de la Biodiversité et l'association Noé. Avec l'aide des particuliers, en premier lieu ceux qui possèdent un jardin car il faut installer un petit abri pour attirer les escargots, ces observations aideront les chercheurs à récolter des informations sur leur nombre et l'état de leurs habitats aujourd'hui. Il suffit de mettre une coupelle en terre cuite dans son jardin ou dans un espace vert et de suivre un protocole simple, disponible sur le site participatif QUBS.