VIDÉO - Opérée dans le ventre de sa mère grâce à une prouesse médicale, "Lisandro est un enfant guéri"

Lisandro souffre d'un anévrisme de la veine de Galien. Une pathologie très rare qui provoque un afflux de sang vers le cerveau et qui fatigue le cœur. L'enfant à naître n'a que 12% de chances de survie et pourrait souffrir d'un lourd handicap. Trois options sont alors proposées aux parents : un avortement thérapeutique, l'accouchement mais certainement d'un enfant mort-né ou une opération inédite.

Des opérations in utero sur un fœtus ont déjà été réalisées, mais jamais pour ce type d'anévrisme. Le risque d'une hémorragie interne est extrêmement élevé. Malgré cela, les parents du bébé décident d'accepter. Le Professeur Olivier Naggara et son équipe décide de programmer l'opération quelques heures plus tard. "C'était une malformation à très haut risque [...] Cette malformation, il suffisait de la freiner un petit peu pour qu'elle cesse d'induire ce stress sur le cœur et qu'elle cesse d'abimer le cerveau tout autour", explique le neuroradiologiste dans la vidéo en tête de l'article.