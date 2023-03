Pourquoi le printemps tombe (encore) un 20 mars cette année

L’orbite de la Terre autour du Soleil étant elliptique, la durée des saisons est légèrement impactée. Et alors que la Terre met 365,2422 jours à faire le tour du Soleil, notre calendrier grégorien ne compte que 365 jours. Cette année, l'équinoxe de printemps a lieu précisément à 21 heures 24 minutes et 24 secondes, selon l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris (IMCCE).