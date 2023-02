Pourquoi les oignons font-ils pleurer (et comment l'éviter) ?

Vous avez sûrement déjà fait l’expérience de couper des oignons et de vous surprendre à pleurer. Mais d'où vient cette réaction de nos yeux ? Comme tout animal ou végétal, l’oignon est un être vivant, et à ce titre, il est composé de cellules. Il pousse sous terre et a la capacité de capter dans sa chair le souffre contenu dans le sol, comme d'ailleurs l’ail, l’échalote, la ciboule ou le poireau.

Couper l’oignon perce ses différentes cellules remplies de liquide, dans lequel se trouvent des composés sulfurés. Ces derniers libèrent dans l'air un gaz toxique. Et lorsque celui-ci voyage jusqu’à nos yeux, il se transforme en acide sulfurique au contact du liquide lacrymal. L’œil se défend et produit alors une sensation de picotement, occasionnant des larmes réflexes pour accélérer le nettoyage et le soulager au plus vite.