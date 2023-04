VIDÉO - Première en Europe : qui veut acheter un tyrannosaure aux enchères ?

Porté par des amateurs célèbres, comme les acteurs Nicolas Cage ou Dwayne Johnson, et surtout par des ventes de plus en plus spectaculaires, le commerce des fossiles génère des sommes considérables dans les pays où il est légal. Les musées sont financièrement dépassés pour prendre part aux enchères, mais ce n'est pas trop grave pour les grands dinosaures, déjà connus sous presque toutes les coutures. C'est plus préoccupant pour des espèces rares, dont l'examen scientifique pourrait échapper aux paléontologues.