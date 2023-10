Prix Nobel de médecine : deux pionniers du vaccin à ARN messager récompensés

Le prix Nobel de médecine et de physiologie a été attribué ce lundi 2 octobre 2023 à la Hongroise Katalin Kariko et l'Américain Drew Weissman. Ces chercheurs sont à l'origine de la technologie clé utilisée dans les vaccins contre le COVID-19. Les deux chercheurs ont été distingués "pour leurs découvertes concernant les modifications des bases nucléiques qui ont permis le développement de vaccins ARNm efficaces contre le Covid-19", a annoncé le jury. "Les lauréats ont contribué au développement à un rythme sans précédent de vaccins à l'occasion d'une des plus grandes menaces pour la santé humaine dans les temps modernes", a-t-il ajouté.

Cette découverte leur a déjà valu de nombreuses reconnaissances, à commencer par le prix de recherche médicale clinique Lasker-DeBakey qui leur a été décerné en 2021. Ce dernier est l’un des plus prestigieux de la médecine.