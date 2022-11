Quand Sophie Adenot ira-t-elle dans l'espace ? "La première des étapes, ça va être de retourner à l’école"

Pendant un an, elle doit suivre un entrainement de base et, ensuite, à condition qu'une mission spatiale soit attribuée, le moment sera venu de s'astreindre à un entraînement spécifique à la mission. "Et c’est seulement après ces trois années de formation réalisées qu’on peut espérer partir, tempère-t-elle. Néanmoins, il n’est pas impossible que la prochaine mission pour un Français n’intervienne que bien plus tard", continue l’ingénieure, rappelant que Thomas Pesquet a attendu sept ans avant de faire son premier voyage.