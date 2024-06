Voilà un mammifère très utile pour nous débarrasser des insectes. Les chauves-souris ont dû attendre des siècles avant d'être réhabilitées. Associées aux vampires, il aura fallu l'arrivée de Batman, et encore, pour que l'on reconnaisse enfin leurs vertus.

À la tombée de la nuit, en plein cœur du maquis corse, un groupe se réunit pour tenter de les apercevoir. Justement, ce soir-là, elles sont de sortie. Il n'est pas simple de filmer cette petite bête qui vole très vite. Malgré sa tête plutôt mignonne, la chauve-souris suscite bien souvent des sueurs froides. Pas de panique, elles ne viendront jamais sucer votre sang ni s'accrocher à vos cheveux. Des mythes anciens qui ont la vie dure, comme l'explique la biologiste Kate Derrick dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Idées reçues

Pour repérer ce que l'on appelle aussi les chiroptères, Kate utilise un appareil capable de détecter leurs ultrasons, imperceptibles par l'oreille humaine. Ce sont eux qui leur confèrent cette extraordinaire faculté pour se guider la nuit. Car la chauve-souris n'est pas aveugle, contrairement à une autre idée reçue, mais ne possède pas une bonne vision nocturne. Seul mammifère capable de voler, ses ailes sont en réalité de grandes mains avec des doigts et une fine membrane de peau.

Il existe 1400 espèces de chauves-souris dans le monde. La plus petite mesure quinze centimètres d'envergure et la plus grande 1,5 mètre. Leur sonar très sophistiqué émet jusqu'à 200 ultrasons par seconde, utile pour repérer les proies... et éviter les obstacles.

Ces capacités font de la chauve-souris un extraordinaire chasseur d'insectes (avec une appétence marquée pour les moustiques), qui commencent à la rendre plus sympathique à l'homme. Des viticulteurs corses s'en servent désormais pour détruire des parasites sans employer de pesticides, simplement en installant des nichoirs à chauve-souris.

La suite du reportage de TF1 sur les vertus méconnues de la chauve-souris, dans la vidéo en tête de cet article.