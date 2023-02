VIDÉO - "C'est fou" : une étudiante découvre un fragment de la météorite tombée en Normandie

Peter Jenniskens, un scientifique américain de la Nasa, est venu spécialement de San Francisco pour y participer. "Bien sûr que je suis jaloux, mais je suis vraiment heureux d'avoir pu la guider jusqu'à l'endroit où elle a trouvé la météorite, je suis vraiment fier d'elle", réagit-il. Le plus fier et le plus ému n'en reste pas moins le père de la jeune femme. "C'est une émotion immense, débordante, c'est magique", réagit Mickael Leblanc. "Ça fait 35 ans qu'on observe le ciel, depuis toute petite elle regarde".

La découverte est aussi exceptionnelle au vu de la vaste zone de recherche. "Il y a eu beaucoup de morceaux qui se sont étalés sur plusieurs kilomètres de long, et là on est dans cette ellipse de chute et on recherche ces morceaux qui ont été fragmentés lors de l'entrée dans l'atmosphère", détaille Sylvain Bouley, planétologue, professeur au sein de l'université Paris-Saclay, avant de résumer : "CDhercher une aiguille dans une botte de foin".