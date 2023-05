VIDÉO - Dinosaure découvert dans un jardin au Portugal : ces histoires d'anonymes tombés sur un os

À l'été 2014, Wiley Brys, un enfant de quatre ans, a déterré un os de dinosaure vieux de 100 millions d'années à côté d'un chantier de Mansfield (Texas, États-Unis). Le (très) jeune paléontologue en herbe a fait cette découverte en accompagnant son père sur ledit chantier. "Je me suis arrêté et je me suis demandé : 'OK, où est-ce que tu as trouvé ça ? C'est quelque chose qui n'arrivera probablement qu'une fois dans sa vie. Et il avait seulement quatre ans", a déclaré, un an plus tard, l'employé de zoo à la chaîne américaine NBC. Dans les mois qui ont suivi, les chercheurs ont mis la main sur d'autres ossements dans la même zone.