VIDÉO - Projet fou : ils veulent faire revivre le mammouth et le dodo !

Voici comment ce laboratoire hors norme compte créer l’embryon de mammouth : les chercheurs utilisent de l’ADN d’éléphant d’Asie et trafiquent un peu ses gènes. Le but : y incorporer les spécificités du mammouth, comme les poils longs ou une masse graisseuse plus forte. Pour la gestation, pas besoin d'un hôte animal, elle se fera dans un utérus créé de toute pièce.