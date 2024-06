Une drôle de battue a été lancée près d'Angers, à la recherche d'une météorite qui s'est écrasée la semaine dernière. Des scientifiques espèrent bien mettre la main dessus. Une équipe de TF1 était à leurs côtés.

On appelle cela chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais pour ces 25 passionnés d'astronomie, rien n'est impossible. Depuis ce mardi 11 juin, ils ont commencé à ratisser une parcelle de terrain près d'Angers (Maine-et-Loire) sur laquelle une météorite, de la forme d'un petit caillou noir, se serait écrasée il y a une semaine. "On essaie à plusieurs de parcourir le mieux possible les parcelles pour mettre toutes les chances de notre côté", raconte Benoît Mellier, responsable des collections scientifiques de la Terre du Muséum d'Angers dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Le problème, c'est que la perle rare se trouve quelque part sur une superficie de 50 hectares. "C'est la première fois que je cherche une météorite, alors j'apprends un peu sur le tas. On regarde un peu partout à nos pieds et on soulève les choses qui nous paraissent un peu suspectes", confie Enora, étudiante en géologie à l'université d'Angers. Tandis qu'un jeune homme trouve ça superbe. "Le fait d'aller chercher un objet extraterrestre, c'est un rêve de gosse", dit-il.

Cette météorite a été repérée mercredi 5 juin par les caméras de Vigie-ciel. Sur les images nocturnes, à retrouver dans notre reportage, on la voit survoler la Touraine et l'Anjou. "On a installé un réseau d'une centaine de caméras en France. On va pouvoir reconstituer sa trajectoire : entre 100 kilomètres d'altitude et 20 kilomètres d'altitude, on a ses coordonnées exactes dans le ciel. Une fois qu'on a une trajectoire, on peut la prolonger et en particulier déterminer à peu près où l'objet va tomber", explique Brigitte Zanda, enseignante-chercheur au Muséum d'histoire naturelle de Paris.

D'où cette battue un peu insolite pour tenter de retrouver ce fragment de roche. "C'est quelque chose qui vient du début de la formation du système solaire, il y a 4,5 milliards d'années. En fait, c'est l'objet le plus vieux qu'on peut trouver sur la Terre. Et donc nous, ça nous donne des informations sur comment s'est formée la Terre", précise François Colas, directeur de recherche au CNRS.

Mais ces recherches ne sont jamais faciles. La dernière météorite retrouvée en France, c'était en 2023, en Normandie. En attendant, en Anjou, les scientifiques ont arrêté leur battue. Toutefois, certains habitants poursuivent les recherches.