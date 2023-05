VIDÉO - Rester au lit pendant 2 mois : la drôle d'expérience du CNES pour préparer les voyages dans l'Espace

Être couché ne signifie pas forcément ne rien faire. Comme les astronautes, les volontaires ont plusieurs séances de sport par jour ainsi que des expériences diverses. Retour vers la Lune, exploration martienne, des missions longues durées s'annoncent pour les prochains astronautes.

Et l'on sait que l'apesanteur a des effets importants sur le fonctionnement du corps humain. On estime que six mois dans l'espace font vieillir de dix ans le corps des astronautes. Ces expériences auront aussi une utilité pour les Terriens.