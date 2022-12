Comment attrape-t-on froid ? On connaît désormais la réponse

"Couvre-toi, sinon, tu risques de prendre froid !". Cette phrase, on l’a tous probablement entendu un jour sortir de la bouche d’un adulte lorsqu’on était enfant. Pourtant, le froid n’étant pas un virus en soi, au regard de la science, il ne peut donc être à l’origine de la transmission d’une maladie, qu’il s’agisse d’un rhume, d’une angine, d’une grippe ou encore d’une bronchiolite. C’est en tout cas ce qu'affirment les médecins depuis toujours. Mais de récentes recherches semblent aujourd’hui leur donner tort, comme le rapportent nos confrères du journal Le Monde, qui relaient une étude américaine sur le sujet.

"Les variations saisonnières des infections virales respiratoires et l'importance de la température ambiante dans la modulation des réponses immunitaires aux infections sont bien connues. Cependant, les mécanismes biologiques sous-jacents restent peu étudiés", souligne, en introduction de son compte rendu, l’équipe de chercheurs, dont l'étude vient d'être publiée dans la revue médicale Journal of Allergy and Clinical Immunology. C’est bien connu, les virus responsables des infections respiratoires circulent majoritairement en hiver, leur capacité de résistance étant accrue sous l’effet du froid. De plus, nous vivons davantage en milieu clos à cette période ce qui, chacun le sait, favorise aussi les contaminations.