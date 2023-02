VIDÉO - Découvrez, en 3D, à quoi ressemble le paysage martien

La deuxième partie de son travail sur Mars est de faire des expériences scientifiques. Il fait chaque jour des relevés météorologiques. Par exemple, ces derniers jours, il a fait -70 °C sur Mars au plus froid, et -20 °C au plus chaud. Il a aussi utilisé son petit laboratoire mobile, pour fabriquer lui-même son propre oxygène en chauffant l’atmosphère de Mars, ce qui est très prometteur, parce que ça permettra aux futures missions habitées vers Mars de produire leur propre oxygène sans avoir à venir avec.