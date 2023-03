VIDÉO - L’île galloise Ynys Enlli, premier sanctuaire européen d'étoiles

La quasi-absence de pollution lumineuse fait de cette île un lieu privilégié pour contempler dans des conditions optimales les planètes, les étoiles - filantes ou pas -, et même des aurores boréales. Mais parvenir à préserver ce qui fait l'essence de ce lieu exceptionnel est un effort de tous les instants, et les habitants, conscients de cela, sont mis à contribution. Comme l'explique Mari Huws une garde de l’île, c’est "protéger quelque chose de fragile et qui a une vraie valeur pour l'avenir". Par exemple, les habitants n'utilisent que des lumières chaudes couvertes. Le phare de l'île, lui, est équipé de LEDs rouges pour limiter les interférences. Et tous les mois, la qualité du ciel est mesurée et rapportée à l'IDA.

La maîtrise du tourisme constituera un nouvel enjeu pour les insulaires, qui semblent bien décidés à ne pas se faire déborder. Le nombre de visiteurs est ainsi limité, mais la pression économique va augmenter. Dans la ville de Pwllheli sur la péninsule, le magasin d'équipement de plein air a déjà fait le plein de télescopes !