Encore repoussé, le lancement d'Ariane 6 n'aura pas lieu avant 2024

Avec le dernier lancement d'Ariane 5 en juillet dernier, ces retards successifs laissent, à l'heure actuelle, l'Europe sans lanceur "propre" pour les satellites et autres engins spatiaux. Des difficultés et incertitudes qui font le jeu de son grand concurrent, la Nasa - et donc SpaceX -, sur qui pourraient se reporter une partie des commandes futures. Or, la fusée Ariane 6, plus puissante et bien moins coûteuse - et donc plus compétitive - a justement été conçue pour résister à la force de frappe de la firme du milliardaire Elon Musk.