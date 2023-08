Retour sur la Lune : face aux retards, Artémis 3 pourrait finalement ne pas alunir

Le programme Artémis de la Nasa est composé de missions à difficulté croissante. Il est destiné, à terme, à établir une présence humaine durable sur la Lune, afin de préparer un voyage vers Mars. Artémis 1, a d'ores et déjà envoyé un vaisseau autour de la Lune en 2022, et Artémis 2 devra en faire de même mais cette fois avec un équipage à bord, fin 2024. Il est ensuite prévu, un an plus tard, de ramener l'Homme sur la lune pour la première fois depuis plus de 50 ans (1972). Le projet prévoit également la construction de Gateaway, une mini-station spatiale en orbite autour de la Lune.