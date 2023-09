VIDÉO - Sécurité routière : ces nouveaux radars britanniques ne laissent RIEN passer

Ceintures oubliées, téléphones... Ces comportements augmentent les risques d'accidents mortels sur la route, mais ils sont difficiles et coûteux à détecter sans ce dispositif. La région a trouvé cet essai tellement concluant qu'elle l'a déjà prolongé en 2024. Des caméras mobiles seront installées sur encore plus de routes. "Nous aimerions également l'essayer dans des endroits urbains, aux abords des villes, afin que les gens soient conscients que ce kit peut apparaître à tout moment et en tout lieu", prévient Natalie Warr, directrice du partenariat "Vision Zero South West".

Le but à long terme est de changer les comportements. La région encourage d'ailleurs les contrevenants à faire un stage de prévention routière au lieu de payer une amende.