VIDÉO - Sophie Adenot deuxième française à partir dans l'espace : "Je suis hyper heureuse"

Pilote d'hélicoptère et lieutenant colonel de l'Armée de l'air, Sophie a déjà plus de 3 000 heures de vol à son actif. La sélection a été ardue : deux ans d'épreuves scientifiques, techniques, mais aussi psychologiques. Thomas Pesquet a fait partie du comité de sélection et il ne cache pas sa joie d'accueillir une compatriote : "Sophie est super, je pense qu'elle va être une candidate astronaute fantastique. Je ne suis plus seul, tant mieux... qu'est-ce que je suis content !", se réjouit-il.