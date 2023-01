VIDÉO - Les images à peine croyables du robot de Boston Dynamics sur un chantier de construction

Il n’a pas (encore) de visage, mais se comporte de plus en plus comme un être humain. La société américaine Boston Dynamics a mis en ligne ce jeudi 19 janvier une nouvelle vidéo montrant les dernières prouesses de son robot bipède. Sur les images, on aperçoit l’humanoïde évoluant aux côtés d’ingénieurs portant des tenues d’ouvriers, dans un entrepôt transformé en chantier de construction.