VIDÉO - Sur les traces de nos ancêtres au Botswana : la série exceptionnelle du 13H de TF1

C'est une série exceptionnelle que nous propose le 13H de TF1. Les journalistes Michel Izard et David Salmon ont suivi une mission exploratoire d'experts français, menée par le géoarchéologue Laurent Bruxelles. Celui-ci avait participé à la datation de Little Foot en Afrique du Sud, le squelette d'australopithèque le plus complet jamais découvert, et qu'on peut contempler dans le premier épisode de cette série de reportages, à retrouver en tête de cet article. C'est sans doute en Afrique australe qu'est née la lignée homo, dont nous sommes les descendants directs.