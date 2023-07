VIDÉO - Taïwan : l'apparition du "roi des harengs" ravive les rumeurs de séisme

Une créature de mauvais augure ? Reconnu par le Guinness Book comme le poisson osseux le plus long, un régalec, "le roi des harengs", a été repéré près de la côte est de Taïwan. Le spécimen, dont le corps fin et allongé ressemble à un immense ruban argenté orné d'une grande nageoire, d'où son appellation de poisson-ruban, a été filmé par un groupe de plongeurs dans la région pittoresque de Ruifang, un district de la municipalité de Nouveau Taipei. L'instructeur de plongée, Wang Cheng-ru, a partagé sur Instagram sa rencontre avec cet animal filiforme, très rare à observer à l'état sauvage.

Semblable à une anguille, ce mystérieux poisson-aviron, qui mesure 5 à 7 mètres en moyenne (avec un record non homologué à 17 mètres !), vit habituellement à une profondeur comprise entre 200 et 1000 mètres. Le régalec, qui a la particularité de pratiquer l'auto-amputation pour se débarrasser d'un morceau de lui, et ainsi économiser de l'énergie lorsqu'il en a besoin, avance par ondulation vertical de sa nageoire dorsale en se mettant à la verticale dans la colonne d'eau, la tête en haut. Du genre furtif, ses écailles le rendent presque invisible à l'œil nu lors de ses remontées occasionnelles à la surface.