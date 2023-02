VIDÉO - Sa photo exceptionnelle de la Voie lactée, prise en Dordogne, a tapé dans l'œil de la Nasa

Le secret pour obtenir une telle image ? Un savant mélange de précision, de persévérance et aussi de chance, comme a pu le constater l'équipe de TF1 qui a participé à une nuit d'observation en compagnie du jeune astrophotographe. Une fois l’appareil photo installé sur son trépied, il a fallu attendre encore "au moins une heure et demie", le temps que le Soleil se couche et que la pénombre s’installe. "C’est un jeu de patience", reconnait, amusé, cet étudiant en histoire de 22 ans. Pour obtenir un tel panorama, il a capturé, une à une, plus d'une quarantaine de photos, avant de les assembler par superposition, explique-t-il.

De la Gironde à la Dordogne, en passant par le Nord, Julien Looten sillonne depuis quatre ans l’Hexagone, à la recherche des lieux les plus préservés de toute pollution lumineuse. Le but, mettre en lumière ces phénomènes imperceptibles à l’œil nu. "L’œil humain n’est pas aussi sensible qu’un capteur d’appareil photo", explique le jeune homme. Une passion dévorante comme en témoignent les nombreuses images qu'il publie sur son compte Instagram. Grâce au coup de projecteur de la Nasa, Julien Looten fait en tout cas une entrée remarquée dans le petit monde des astrophotographes.