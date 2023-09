VIDÉO - ADN : à l'origine du succès des vaches limousines, une sélection génétique sur plusieurs siècles

Mais aujourd'hui, les éleveurs ne se contentent plus d'observer quelles vaches et quels taureaux sont les plus musclés. Ils prélèvent une touffe de poils au bout de la queue, en préservent les "bulbes", et l'apportent à l'entreprise de tests génomiques IngenomiX. "Par exemple, on va évaluer aujourd’hui treize caractères, qui vont être la facilité de naissance, le développement musculaire, donc la capacité à mettre du muscle..." détaille Solange Faurisson, d'IngemoniX, au micro de TF1.

Les résultats sont comparés avec les données de 50.000 bêtes, dont une majorité de taureaux, pour trouver celui qui fera le meilleur géniteur. "Les éleveurs ont besoin de choisir des reproducteurs, et donc on leur apporte différents outils pour les sécuriser dans ce choix, qui est très stratégique, puisque c’est tout l’avenir de l’élevage et du troupeau qui est en jeu", poursuit Solange Faurisson.