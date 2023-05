VIDÉO - Ces 5 innovations surprenantes s'inspirent du génie de la nature

En 2021, le géant européen de l'aéronautique a fait voler en formation deux A350 entre Toulouse et Montréal. Les deux appareils se suivaient à trois kilomètres de distance, l’un volant 300 mètres plus bas que l’autre. Selon l'avionneur, cette configuration a permis d'économiser plus de six tonnes d’émissions de CO2 et 5% de carburant.

Il y a quelques années par ailleurs, en s’inspirant du requin et de son aileron effilé, Airbus avait mis au point le "winglet" (ailette, en français), un appendice qui permet de réduire les tourbillons aux extrémités de la voilure. Selon Airbus, le dispositif peut réduire la consommation de kérosène de 2% à 4%, soit l'équivalent de plusieurs centaines de milliers d'euros par an.