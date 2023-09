VIDÉO - "C'est un peu le rêve d'une vie" : des ingénieurs européens construisent le vaisseau qui ira sur la Lune en 2024

À plus large échelle, c'est aussi une reconnaissance du savoir-faire technologique du continent. "La Nasa a lancé un appel pour une collaboration et l'Europe l'a remportée. Ce n'était pas un cadeau, vous avez été choisis parce que vous avez la connaissance et la capacité de le faire", insiste Jeremy Hansen, l'astronaute canadien qui prendra part à la mission.

Le programme Apollo avait permis de rallier la Lune il y a plus de 50 ans, mais l'exploit reste difficile à reproduire, puisque les technologies ont changé et les missions aussi. "La conception est similaire mais à l'intérieur, c'est différent : il y a plus d'appareils, plus d'espaces de vie. L'équipage est de quatre personnes, pour 21 jours de voyage, alors qu'Apollo, c'était trois personnes pour 14 jours seulement", détaille Debbie Korth, directrice du programme Orion au sein de la Nasa. Retourner sur la Lune est une étape essentielle pour tester les technologies qui serviront plus tard à explorer Mars, à y maintenir des équipages en vie et les ramener sur Terre, en toute sécurité.