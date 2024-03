VIDÉO - Espace : ils vont passer deux mois en position horizontale pour mesurer les effets de "l'impesanteur"

Une expérience étonnante a été commandée par le Cnes à Toulouse (Haute-Garonne). Pour mieux comprendre les effets de l'impesanteur sur le corps des astronautes, des volontaires vont passer deux mois en position horizontale.

Passer deux mois à l'horizontale pour aider la recherche spatiale. Douze volontaires ont accepté de rester alités pendant soixante jours, afin de recréer l'absence de gravité et ainsi contribuer à améliorer les conditions de vie des astronautes durant leurs missions. Les participants à cette expérience, choisis parmi 3000 candidats pour leurs conditions physiques et psychologiques, vont rester dans un lit incliné à 6 degrés, le plus à même de restituer les effets de l'impesanteur (microgravité) à laquelle sont soumis les astronautes durant leurs séjours dans l'espace.

L'impesanteur correspond au fait de ne pas ressentir l'état de pesanteur, autrement dit la gravité. Plus concrètement : lorsqu'on tombe en chute libre, la seule force qu'on subit, c'est son propre poids. Tandis qu'en impesanteur, dans une station spatiale, vous croyez flotter alors que vous tombez. Avant de partir dans l'espace, les astronautes s'entraînent dans des centrifugeuses, de sorte à habituer leur corps aux effets de la microgravité sur l’ensemble de l’organisme.

Enzo est l'un des douze participants à cette expérience menée à la clinique de Medes à Toulouse (Haute-Garonne), qui dépend du Centre national d'études spatiales (Cnes). Il raconte avoir subi très vite des douleurs, notamment des "maux de tête". "Certains ont eu un peu plus mal aux jambes et aux pieds", raconte cet étudiant en physique, dans la vidéo. "C’est assez étonnant de voir que le corps s’habitue vite", souligne-t-il. Les volontaires ont un petit aperçu des effets que ressentent les astronautes une fois tout là-haut.

"La microgravité va entraîner tout un ensemble de perturbations physiologiques, cardiaques, neurologiques et visuelles. Ce sont tous ces changements qui vont être ressentis par nos volontaires", explique, au micro de TF1, Corinne Lombard, cadre de santé à la clinique spatiale Medes, à Toulouse (Haute-Garonne). La clinique n'a sélectionné que des hommes afin de limiter les variables entre les volontaires et obtenir les résultats les plus homogènes possibles.

Les volontaires indemnisés à hauteur de 18.000 euros

Toutes les activités du quotidien se font à l'horizontale. "Ses besoins, se laver les dents, aller à la douche... On doit tout faire en position couchée. Au début, ça fait un peu bizarre. On doit réapprendre les gestes basiques du quotidien", raconte Quentin, volontaire et futur gendarme. Afin de comparer l'évolution de leur organisme en fonction de leur exercice physique, les volontaires sont répartis en trois groupes. Les participants à l'expérience se relaient, tantôt sur un vélo conçu pour pédaler couché, tantôt dans la centrifugeuse.

"C’est un peu le grand manège de tous les jours", s'amuse Mathias, qui est coach sportif dans la vie. Tous contribuent ainsi à leur façon aux futures missions dans l'espace. Leur modèle à tous, c'est l'astronaute Thomas Pesquet. "On le fait pour lui et les futures astronautes qui iront dans l’espace", souligne-t-il. Les données seront envoyées aux agences spatiales et étudiées par quatorze équipes de recherche à travers le monde. "Ils vont tout assembler, tout analyser. Ils vont publier. Et puis, on espère que ça fera avancer la science", explique le Dr Rebecca Billette de Villemeur, qui dirige ses travaux de recherche.

L'objectif de l'expérience est d'arriver à recréer une gravité artificielle à bord des vaisseaux spatiaux, en vue des missions de longue durée dans l'espace. Mais les conclusions de l'étude menée à Toulouse ne s'appliqueront pas qu'au domaine spatial. Cela donnera aussi des indications sur les effets de l'hyper-sédentarité sur le corps humain. De quoi aussi améliorer le sort des personnes âgées ou souffrant de pathologies comme l'ostéoporose. Quant aux douze participants l'expérience prendra fin avec un retour accompagné à la vie normale début juillet. Ils seront tous indemnisés à hauteur de 18.000 euros.