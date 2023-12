RÉALITÉ AUGMENTÉE - Un mammouth grandeur nature s'invite dimanche au 20H de TF1… et dans votre salon

Ce dimanche au 20H de TF1, une expérience immersive inédite vous attend. Un mammouth en 3D apparaîtra sur le plateau. Vous pourrez aussi le faire vivre chez vous en scannant un QR code.

Jurassic Park pourrait bien ne plus être une fiction. Un laboratoire américain a très sérieusement entrepris de faire renaître plusieurs espèces disparues comme dans le film de Steven Spielberg, c’est-à-dire à partir d’embryons d’ADN. En attendant de pouvoir croiser un mammouth en chair et en os, il vous est d’ores et déjà possible de le faire apparaître grandeur nature dans votre salon, en 3D. Pour ce faire, rendez-vous simplement dimanche soir, devant le 20H de TF1.

Le journaliste Yani Khezzar, qui conduit cette expérience, explique : "L’originalité, c’est qu’on le fera apparaître à deux endroits. D’abord sur le plateau grâce à la technologie de réalité augmentée. Ensuite, et c’est la véritable nouveauté parce que c’est inédit, les téléspectateurs pourront utiliser le QR Code à l’écran pour le projeter chez eux en hologramme en taille quasi réelle. C’est vraiment toute une expérience immersive parce qu’il sera possible de tourner autour de lui, avec des plaques qui apporteront des informations supplémentaires sur cette espèce."

Une expérience sympa et ludique, surtout si vous avez des enfants Yani Khezzar, journaliste et responsable de l'innovation pour l'info de TF1

Vous avez du mal à y croire ? Vous pouvez pourtant d’ores et déjà télécharger l’application française gratuite Realillusions AR (voir la vidéo en tête de cet article), qui vous offrira dimanche la version enrichie et complète de l’expérience, faute de quoi le QR code vous mènera vers une version allégée et simplifiée, via votre navigateur, en vous donnant toujours la possibilité de choisir l’une ou l’autre de ces deux options.

"Concrètement, il faudra viser le sol avec son téléphone, pour que les capteurs scannent l’endroit où vous vous trouvez et projettent le mammouth dessus en réalité augmentée", détaille Yani Khezzar. "Ce sera comme s’il était vraiment là, une expérience sympa et ludique, surtout si vous avez des enfants, parce qu’il sera possible de modifier sa taille avec les doigts ou de faire apparaître un hologramme du spécialiste du Muséum national d’histoire naturelle avec lequel nous avons travaillé, qui étudie le mammouth depuis 25 ans. Lui aussi enrichira l’expérience, par exemple en expliquant comment les mammouths ont disparu, s’il est vrai que les hommes préhistoriques en mangeaient, ou en décryptant le projet de cette entreprise qui compte le ressusciter."

Selon notre journaliste, responsable de l’innovation au sein de la rédaction de TF1, il ne s’agit pas d’un simple gadget : "Ça montre ce qui est impossible à filmer ! En info télé ou digitale, nous devons montrer les choses. Pour offrir plus de pédagogie et aider à comprendre, il n’y a rien de tel que la démonstration visuelle. Mais pour le mammouth, on ne peut pas envoyer d’équipe de tournage. Donc si on veut donner une idée concrète de ce que son gigantisme représente, le montrer pour se rendre compte, il n’y a que la réalité augmentée.

"Aujourd’hui, c’est dans la télévision, l’ordinateur ou le téléphone. Demain, ce sera dans des lunettes", poursuit-il. "Dans les jeux vidéo ou le cinéma, c’est du divertissement, mais ça peut aussi devenir un véritable outil pour s’informer en s’immergeant davantage dans un sujet." À dimanche pour une démonstration d’envergure.