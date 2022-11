Hauts-de-France, Gers, Marne... Des tornades de plus en plus fréquentes en France ?

TF1info : Que pouvez-vous nous dire sur la probable tornade qui a frappé ce jeudi la commune de Suippes, dans la Marne ?

Tony Le Bastard : Pour l’instant, concernant la Marne, on n’est pas sûr que ce soit une tornade. Ce que l’on sait, c’est qu’il y a eu un phénomène de vents forts. Pour être certain qu’il s’agissait bien d’une tornade, on va devoir enquêter sur le terrain et analyser les données. Contrairement à celle du 23 octobre, à ma connaissance, il n’y pas eu de témoignages visuels.

TF1info : Ces phénomènes sont-ils plus fréquents et plus intenses que dans le passé ?

Tony Le Bastard : A ce jour, aucune étude sérieuse ne montre une augmentation significative de la fréquence et de l’intensité de ces phénomènes, en France comme ailleurs dans le monde. Ces phénomènes ne sont pas forcément plus nombreux qu’avant. Depuis les années 2000, avec les réseaux sociaux et l’arrivée des smartphones, c'est beaucoup plus simple de recenser ces phénomènes, alors qu'avant certaines devaient pouvaient passer inaperçues. On sait, en revanche, qu'il y a des périodes et aussi des régions plus propices. Généralement, les tornades surviennent au printemps et durant l’été. Mais il peut y en avoir tout au long de l’année, notamment dans le nord de la France.