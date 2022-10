Zéphyr le "petit" dinosaure vendu aux enchères à Paris pour plus de 670.000 euros

Jusqu'alors, le fossile était exposé pour quelques jours à l'hôtel Drouot, à Paris. "C'est un dinosaure de la famille des Camptosaurides, il y a 150 millions d'années. (...) Il a été retrouvé en 2019, pendant la construction d'une rue", expliquait le mois dernier à l'AFP Lacopo Briano, expert en paléontologie et histoire naturelle. "On a eu la chance de travailler sur 70% du squelette d'origine. C'est remarquable, surtout quand on parle de petits dinosaures", avait-il alors souligné. Ce squelette, aux pattes arrière imposantes et pattes avant courtes, est le deuxième fossile d'iguanodon retrouvé à ce jour, le premier ayant été découvert en 1879 aux États-Unis également, indique le site de la Maison Drouot.