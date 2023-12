VIDÉO - Un oiseau à la fois mâle et femelle observé en Colombie

Des scientifiques ont découvert un oiseau mi-mâle, mi-femelle. Il fait partie de l'espèce des Tangaras émeraude. Ce phénomène rare a été observé en Colombie.

Un oiseau à moitié mâle, à moitié femelle. Voilà l'étonnante découverte de scientifiques en Colombie. Ce volatile, de l'espèce des Tangaras émeraude, est atteint de gynandromorphisme bilatéral, un phénomène déjà observé chez les oiseaux, mais extrêmement rare chez les Tangaras émeraude. Une partie de son corps présente des caractéristiques mâles, et l'autre des caractéristiques femelles, avec un plumage différent de chaque côté (voir vidéo en tête de cet article).

Un comportement différent

C'est seulement la deuxième fois qu'un tel événement est rapporté, écrivent les scientifiques dans le Journal of Field Ornithology. "L'oiseau a été photographié à plusieurs reprises entre octobre 2021 et juin 2023" à proximité d'une station d'alimentation, indiquent-ils. "Il avait un plumage typiquement masculin sur son côté droit et un plumage typiquement féminin sur sa gauche, bien que ce motif comportait quelques plumes déplacées, notamment sur la tête."

Mais cet oiseau ne se comportait pas tout à fait comme les autres. "Il attendait généralement que les autres quittent les mangeoires avant de se nourrir", expliquent les scientifiques. "En général, il évitait les autres oiseaux de son espèce, et les autres l'évitaient aussi." Dès lors, "il semble donc peu probable que cet individu ait eu la possibilité de se reproduire".

D'autant que ses moyens de reproduction demeurent inconnus. "Il est impossible de dire si les organes internes de l'oiseau étaient également gynandromorphes bilatéralement", c'est-à-dire avec des ovaires du côté de sa partie femelle, et des testicules du côté de sa partie mâle. Pour l'heure, le mystère reste entier, car l'oiseau "n'a jamais été capturé", précisent les scientifiques.