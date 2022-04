REGARDEZ - Une éclipse solaire vue de Mars, capturée par le robot Perseverance

Cette prouesse a été rendue possible par la caméra Matcam-Z, une version améliorée de celle qui équipe son grand frère, Curiosity. "Vous pouvez voir cette éclipse exactement comme le rover l'a vue depuis Mars, et c’est vraiment cool", s’est réjoui l’astronome Mark Lemmon, de l’Institut en sciences spatiales de Boulder au Colorado. "Le niveau de détail est tel qu’il est possible de voir des crêtes et des bosses sur la surface de la lune, et même l'ombre de Phobos sur le disque solaire", souligne le spécialiste, qui étudie les lunes de Mars.

Car à la différence de la Terre, la planète rouge possède bel et bien deux lunes : Phobos, donc, et Demios, sa petite sœur jumelle. Depuis des millions d'années, les deux petits corps célestes orbitent autour de Mars. Phobos a un diamètre de seulement 22,5 kilomètres, tandis que Demios fait 12,4 kilomètres de largeur. De ce fait, les deux astres ne couvrent que partiellement le Soleil lorsqu'ils passent devant lui, et l'obscurité n'est donc pas totale, comme on peut le voir dans la vidéo publiée par la Nasa.