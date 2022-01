Comment une femelle varan a pu faire trois bébés toute seule dans un zoo du Lot ?

Au zoo de Padirac (Lot), dans la famille varan, il y a les enfants : trois bébés nés cette semaine. Il y aussi la mère, Shy, âgée de treize ans. En revanche, on ne trouve pas le père. Et pour cause, il n’existe pas. "Cette femelle vit depuis plusieurs années au sein du parc sans avoir jamais croisé un mâle. Elle a pondu au mois d’août. Et le résultat est là : trois bébés viables", présente Raphaël Da Fonseca, propriétaire du zoo Padiparc, dans le reportage du 13 h de TF1 en tête de cet article.