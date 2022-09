VIDÉO - Imprimée ou synthétique : mangerez-vous bientôt cette viande ?

Impossible de filmer le procéder de fabrication, le secret reste bien gardé. La viande est imprimée en trois dimensions à partir d’une base de pâte de soja et d’agents de saveurs, nous explique-t-on. Le résultat n’en est pas moins bluffant avec ce bifteck plus vrai que nature. "Nous voulons une imitation parfaite de la vraie viande. La consistance, le goût, l’odeur et même le jus. On ne veut pas être comparé à une viande végétale ordinaire", explique Uri Kapuler, responsable marchés chez Redefine Meat. Même le sang est reproduit à partir de jus betterave. "Parfois, les gens ne se rendent même plus compte qu’ils ne mangent pas de la viande d’élevage, mais un produit alternatif", assure Stella Itzhakov, biologiste chez Redefine Meat.