VIDÉO - Je le fais demain : voici ce qui se passe dans votre cerveau quand vous procrastinez

Faire la vaisselle, remplir des documents administratifs, prendre rendez-vous chez le médecin… N'en jetez plus, vous êtes déjà fatigué à cette simple énumération et vous n'avez qu'un seul mot à la bouche : "procrastination" (du latin pro qui signifie "en avant", et crastinus, "du lendemain"), ce sésame qui vous autorise remettre toujours à plus tard des tâches pénibles. Une inclinaison naturelle à buller, mais qui peut s'exprimer au détriment de l'entourage et générer de lourdes conséquences matérielles.

Soit tout l'inverse du "précrastinateur", ce bourreau de travail qui tient à terminer une tâche aussi vite que possible, même si cela nécessite des efforts conséquents. Alors, comment expliquer ce mode de pensée ? Que se passe-t-il dans le cerveau des procrastinateurs ? Ce sont les questions auxquelles une équipe de chercheurs et chercheuses de l’Inserm, du CNRS, de Sorbonne Université et de l’AP-HP, réunis au sein de l'Institut du Cerveau à Paris, ont tenté de répondre. Leur dessein : décrypter ce phénomène encore méconnu (et pourtant si partagé par nous autres, mortels) qui, selon une étude réalisée en 2019 sur YouGov, touche plus d'un Français sur deux.

Ainsi, dans son étude parue fin 2022, l'équipe du neurologue Raphaël Le Bouc, que TF1 rencontre dans le reportage en tête de cet article, a cherché à comprendre ce qui se passe notre cerveau. Pour ce faire, 51 participants ont participé à un certain nombre de tests durant lesquels leur activité cérébrale était enregistrée par IRM. Chaque participant devait d’abord attribuer de manière subjective une valeur à des récompenses (des gâteaux, des fleurs…) et à des efforts (mémoriser un chiffre, faire des pompes…). Par exemple, "pour 1 euro, combien d'assiettes êtes-vous prêt à laver ?" Il leur a également été demandé d’indiquer leurs préférences entre obtenir une petite récompense rapidement ou une grande récompense plus tard, ainsi qu’entre un petit effort à faire tout de suite ou un effort plus important à faire plus tard. Raphaël Le Bouc donne là aussi un exemple : "Recoller 10 morceaux de vaisselle cassée tout de suite, ou avoir un mois pour recoller 19 morceaux ?"