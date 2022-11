Vie extraterrestre : des chercheurs planchent sur un protocole pour capter les messages des aliens

Les axes de réflexion iront du "déchiffrage des messages et de l'analyse des données au développement de protocoles réglementaires, de la législation spatiale et de stratégies d'impact sociétal", détaille l’université écossaise dans son communiqué. "Recevrons-nous un jour un message d'E.T. ? Nous n'en savons rien. Nous ne savons pas non plus quand cela va se produire. Mais nous savons que nous ne pouvons pas nous permettre d'être mal préparés - scientifiquement, socialement et politiquement sans gouvernail - à un événement qui pourrait devenir réalité dès demain et que nous ne pouvons pas nous permettre de mal gérer", estime le Dr John Elliot.