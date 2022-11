Les brocolis, alliés insoupçonnés dans la quête de la vie extraterrestre

Étant plus petites et surtout plus froides, ces étoiles produisent moins de rayons ultraviolets (qui ont pour effet de détruire le bromure de méthyle). L'une des plus connues est Trappist-1, autour de laquelle gravitent trois planètes "potentiellement habitables". "Une étoile hôte naine rouge augmente significativement la concentration et la détectabilité du bromure de méthyle", explique Michaela Leung. Et c'est d'ailleurs un avantage pour les astronomes, sachant que les naines rouges sont plus de dix fois plus fréquentes que les étoiles comme notre Soleil.

Le télescope spatial James Webb n'est pas en mesure de détecter cette bio-signature. L'équipe de scientifiques espèrent qu'avec cette étude, les astrobiologistes intègreront la capacité de détecter le bromure de méthyle dans la prochaine génération de télescopes qui verra le jour dans les décennies prochaines.