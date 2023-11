Voiture transpercée à Strasbourg : le caillou retrouvé n'était pas une météorite

Il y a dix jours, un véhicule présentant un large trou a été retrouvé à Strasbourg. De quoi faire émerger l'hypothèse d'une chute de météorite. Les analyses effectuées révèlent ce vendredi que la roche n'est pas un fragment de météorite.

À l'approche des fêtes de fin d'année, Strasbourg a l'habitude de faire l'actualité. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour son traditionnel marché de Noël que la capitale alsacienne a fait parler d'elle. Le lundi 20 novembre, une voiture perforée d'un énorme trou a été retrouvée dans le quartier d'Illkirch, faisant naitre rapidement l'hypothèse d'une chute de météorite. Un mystère enfin résolu ce vendredi 24 novembre.

Un seul cas avéré, en 1992

Arrivée sur place le jour de la drôle de trouvaille, la police avait pu récupérer un bout de l'objet tombé. Une roche dont la couleur marron et la forme pouvaient faire penser qu'elle était peut-être d'origine météoritique. Pour en savoir plus, un échantillon avait donc été confié à l'École et Observatoire des Sciences de la Terre (CNRS - Université de Strasbourg).

Après une première observation de cet objet de moins de deux centimètres, les chercheurs ont relevé que le caillou ne présentait aucune des caractéristiques des météorites. Entre autres critères, l'Université mentionne sur son site une "composition" qui n'est pas compatible et "l'absence de croûte de fusion". Toutefois, pour aller plus loin, les équipes du laboratoire ont procédé à une analyse bien plus poussée et détaillée. Et son verdict est sans appel : "La roche analysée n'est pas un fragment de météorite."

Il faut dire que les probabilités pour que cela arrive étaient maigres. Comme le rappelle l'École et Observatoire des Sciences de la Terre, seul un cas avéré s'est produit depuis l'invention de l'automobile. C'était en 1992, aux États-Unis.