Vous êtes dévoré par les moustiques ? C'est peut-être la faute de votre savon

Les scientifiques avaient déjà remarqué que face aux piqûres de moustique, nous ne sommes pas tous égaux. En cause, l'odeur olfactive personnelle, qui peut plus ou moins attirer les insectes. Et il s'avère que notre choix de savon pourrait aussi avoir son rôle à jouer, en rendant certaines peaux plus appétissantes que d'autres, grâce à leur senteur. C'est ce que révèle une étude de l'Institut polytechnique et université d'État de Virginie et publiée dans la revue iScience, mercredi 10 mai.

D'après cette étude, les moustiques pourraient être attirés par des savons aux parfums de fleurs ou de fruits, puisque lorsqu'ils ne se nourrissent pas de sang, ils vont chercher à compléter leurs apports en sucre dans des nectars de plantes. "Le fait de nous asperger d'odeurs dérivées de plantes ou imitant les plantes pourrait donc potentiellement perturber leur prise de décision", explique l'équipe de chercheurs dans un communiqué.