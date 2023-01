Vous le pensiez bête ? Le T-Rex était malin comme un singe

Pour l'auteure de l'étude, la biologiste et neuroscientifique américaine Suzana Herculano-Houzel, de telles capacités cognitives aurait permis au T-Rex de résoudre des problèmes et même de former des cultures. Ce qui pourrait faire des théropodes les "primates de leur temps", écrit la scientifique, dont l'étude a été publiée la semaine dernière dans la très sérieuse revue The Journal of Comparative Neurology. À l'entendre, le T-Rex aurait même pu être en mesure d'utiliser des outils mais aussi de transmettre des connaissances de génération en génération.