Vous ne devinerez jamais ce qu'on peut faire avec les poils de vos chiens et chats

Alors que la France compte 22 millions de chiens et de chats, combien de poils laissent-ils traîner derrière eux ? Entre 6000 et 7000 tonnes par an, selon une toute jeune entreprise, Brosseur, qui a décidé de se lancer dans un pari : les recycler. Première étape, il faut les collecter. Et ça tombe bien, Nathalie, toiletteuse, les ramasse par poignée. En temps normal, ces poils atterrissent à la poubelle. "J'en jetais à peu près 60 kg par mois", affirme-t-elle. Mais depuis peu, elle les met de côté.

Leur destinataire : Olivia Cayre, fondatrice de Brosseur. Engagée pour la cause animale, cette fille de vétérinaire a décidé de leur donner une seconde vie insoupçonnée. Elle a déjà collecté une tonne de poils, auprès d'une quinzaine de salons de toilettage et de cliniques vétérinaires en région parisienne.