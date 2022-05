Voyage spatial : le cinquième vol habité de Blue Origin reporté après la découverte d'une anomalie

"Durant nos ultimes vérifications du véhicule, nous avons observé que l'un des systèmes redondants de New Shepard ne présentait pas les performances attendues", a expliqué la compagnie du milliardaire Jeff Bezos, sans donner davantage de précisions. Aucune nouvelle date n'a pour le moment été annoncée.

Le décollage devait normalement avoir lieu depuis l'ouest du Texas et comporter la première femme née au Mexique à se rendre dans l'espace, Katya Echazarreta. À 26 ans, elle deviendra du même coup la plus jeune Américaine à franchir l'ultime frontière. Cette ingénieure a été sponsorisée par un programme visant à démocratiser l'espace, "Space for Humanity".