22% des Français de moins de 26 ans s'identifient comme LGBT+

Quelle est la proportion de personnes s'identifiant comme LGBT+ en France ? Un sondage a tenté d'apporter quelques éléments de réponse. D'après une étude de l'Ipsos publiée le 1er juin et menée dans 30 pays, 9% des personnes concernées par cette enquête se déclarent homosexuelles, bisexuelles, pansexuelles, asexuelles, transgenres, ou non-binaires (ou autre catégorie). Un chiffre similaire à celui observé dans l'Hexagone : 10% des Français se disent LGBT+, dont 4% homosexuelles, et 3% bisexuelles.

Dans le détail, des différences notables sont constatées en fonction de l'âge. Ainsi, 22% des membres de la génération Z (les personnes nées en 1997 et après) s'identifient comme LBGT+, un taux qui ne cesse ensuite de baisser pour les générations plus âgées : 12% pour les Millennials (1981-1996), 7% pour la génération X (1965-1980), et 4% pour ceux nés en 1964 et avant. "Les membres de la génération Z sont deux fois plus susceptibles que les Millennials et quatre fois plus susceptibles que les membres de la génération X ou les baby-boomers de s'identifier comme appartenant à une minorité sexuelle", indique l'Ipsos.