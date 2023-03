10% de la population vivant en France est immigrée, révèle l'Insee

La dernière étude démographique de l'Insee, réalisée sur plusieurs générations et publiée ce jeudi 30 mars, révèle que les immigrés représentent plus d'un dixième de la population française. Ces derniers, définis comme des personnes "nées étrangères à l'étranger", étaient 6,96 millions à vivre en France en 2021 (les précédentes données datent de 2011), soit 10,3% de la population - plus du double par rapport à 1956 (4,4%) -, indique le document intitulé "Immigrés et descendants d'immigrés en France". Environ 36% de ces personnes ont acquis la nationalité française depuis leur arrivée sur le territoire.