100.000 animaux abandonnés par an : un triste "record d'Europe" détenu par la France ?

S'il est délicat d'avancer avec certitude que l'on dénombre 100.000 abandons par an dans l'Hexagone, il est tout aussi hasardeux d'affirmer que la France détiendrait un triste record d'Europe en la matière. Tout d'abord parce qu'aucun organisme transnational ne se charge de collecter de telles informations ou de les condenser, mais aussi parce que chez nos voisins, des chiffres encore plus élevés sont souvent mis en avant.

De l'autre côté des Alpes, en Italie, une association de protection des animaux (l'OIPA) estime à environ 150.000 le nombre d'animaux abandonnés par an. Et ce alors que les Italiens sont 9 millions de moins que les Français. Le président d'une autre organisation, quant à lui, fournit des chiffres encore plus élevés : il évoque 120.000 chiens et 80.000 chats délaissés chaque année.

Au Portugal, les données de la Direction générale de l'alimentation et de la médecine vétérinaire (DGAV) évoquaient pour 2020 pas moins de "31.339 animaux errants, abandonnés, maltraités", ayant été pris en charge dans ses structures spécialisées. Un chiffre à mettre en regard avec la population totale du pays, à peine plus de 10 millions d'habitants. En proportion, c'est bien plus que la France.

Citons enfin l'Espagne et la Belgique, où le problème apparaît majeur là aussi. Par delà les Pyrénées, la fondation "Affinity" rapporte que 285.000 chiens et chats ont été accueillis dans des refuges espagnols pour la seule année 2021. Si la Belgique ne semble pas disposer d'un organisme précis en charge de cette comptabilisation, les presse mentionne pour sa part "25.000 chiens et 32.000 chats abandonnés chaque année". Presque 60.000 au total, donc, alors même que le plat pays ne compte "que" 11,5 millions d'habitants. Là, encore, si la France est confrontée à un problème d'ampleur, elle n'est pas nécessairement celle à souffrir le plus de ce phénomène.