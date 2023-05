1000 victimes chaque année : une nouvelle campagne choc contre le drame des noyades de l'été

C'est la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Alors le gouvernement tire la sonnette d'alarme. Ce mercredi, les ministères de la Santé et des Sports lancent une campagne de prévention pour lutter contre les noyades accidentelles, à l'approche de la saison des baignades. D'après eux, 1000 personnes perdent la vie chaque année dans le pays à cause de noyades, "dont quatre par jour en moyenne pendant l'été".

Les enfants de moins de six ans sont les principaux concernés. Selon la même source, ils représentent 25% des noyades en période estivale, dont plus de la moitié "dans des piscines privées familiales". En cause ? "Une surveillance insuffisante", facteur principal pour cette tranche d'âge, avertissent les ministères. Pour limiter les risques, les parents sont appelés à la vigilance. "Vous tenez à eux, ne les quittez pas des yeux", peut-on lire dans cette campagne de prévention.